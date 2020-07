Gestresst, aber glücklich? Vor einigen Tagen wurde der Alltag von Lena Gercke (32) und ihrem Partner, Dustin Schöne (35), komplett auf den Kopf gestellt: Ihre Tochter Zoe kam zur Welt. Seitdem bekamen Lenas Fans auf Social Media bereits den ein oder anderen Einblick in das neue Familienglück. Doch die Aufgaben einer frischgebackenen Mama nehmen auch viel Zeit in Anspruch: Im Hause Gercke-Schöne kommt jetzt der Haushalt etwas zu kurz!

Die erste Germany's next Topmodel-Gewinnerin überraschte ihre Follower auf Instagram nun mit einem aktuellen Spiegel-Selfie. Auf diesem Schnappschuss präsentiert Lena ihr lässiges Outfit – einen rostbraunen Zweiteiler. Während sonst jeder Look der Moderatorin perfekt sitzt, sind die weit geschnittene Hose und das bauchfreie Oberteil auf diesem Foto ziemlich knittrig. "Ich habe keine Zeit mehr, um zu bügeln", erklärte sie. Doch das nimmt die hübsche Blondine offenbar gerne in Kauf, denn sie lächelt zufrieden.

Auch die Fans scheinen sich nicht an der knittrigen Kleidung zu stören: Neben etlichen Herz-Emoticons bekam die 32-Jährige auch zahlreiche Komplimente aus ihrer Community. "Wow! Du siehst super aus!", "Wunderschöne Mama" oder auch "Hammer Body! Und das so kurz nach der Geburt", lauteten nur ein paar der durchweg positiven Kommentare.

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit Dustin Schöne und ihrer gemeinsamen Tochter Zoe

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Juni 2020

Instagram / lenagercke Model Lena Gercke



