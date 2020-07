Jennifer Frankhauser (27) macht sogar auf zwei Rädern eine äußerst gute Figur! Zuletzt begeisterte die kleine Schwester von Kult-Blondine Daniela Katzenberger (33) ihre mehr als 475.000 Follower im Netz mit einem akrobatischen Schnappschuss am Strand. Doch neben einem Handstand hat die Influencerin noch weitere versteckte Talente. Jetzt bewies die Beauty ihr Können im Straßenverkehr und erfüllte sich einen lange gehegten Traum: Jenny machte ihren Führerschein für das Motorrad!

"Ich hab den 125er-Motorradführerschein gemacht", verkündete Jenny nun stolz in ihrer Instagram-Story. Mit dem Lappen in der Tasche wollte die ehemalige Dschungelcamp-Gewinnerin ihren Fans aber auch ihre ersten Fahrversuche nicht vorenthalten und teilte mehrere kleine Clips. "Ich hab mich am Anfang voll geschämt und hatte auch ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Ich dachte, ich lass es fallen oder kann das mit der Kupplung nicht", gestand die 27-Jährige. Inzwischen beherrsche sie das Zweirad allerdings aus dem Effeff.

"Es macht so Spaß und ich fühl mich da so wohl drauf", verriet Jenny mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht. Die Fahrerlaubnis für die kleine Motorradklasse erhielt die brünette Schönheit lediglich durch das Besuchen der Theorie- und Praxisstunden. Bei so viel Fahrspaß kann sich der TV-Star aber auch vorstellen, irgendwann noch den Schein für eine große Maschine zu machen – dafür bedarf es dann allerdings einer Fahrprüfung.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser auf dem Motorrad, Juli 2020

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, TV-Bekanntheit



