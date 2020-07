Mit diesem Foto hat Jennifer Frankhauser (27) die Komplimente auf ihrer Seite! Die kleine Schwester von Daniela Katzenberger (33) hat sich zu einer erfolgreichen Influencerin gemausert und begeistert ihre mittlerweile über 470.000 Follower regelmäßig mit ihren Pics. Dabei präsentiert die Beauty für gewöhnlich Outfit-Inspirationen und wechselnde Haarfarben. Dass die lebenslustige Jenny aber noch viel mehr drauf hat, beweist sie jetzt mit einem Handstand, der sich sehen lassen kann.

Jennys neuestes Instagram-Bild, das vermutlich in ihrem derzeitigen Griechenland-Urlaub entstanden ist, zeigt sie im Bikini bei einem Handstand vor einer traumhaften Strandkulisse. In den Kommentaren können sich die Fans gar nicht entscheiden, ob sie von dem sinnlichen Körper der ehemaligen Dschungelcamp-Gewinnerin schwärmen oder lieber ihre Top-Haltung loben sollen. "Schau dir diese Kurven an", "Sehr sportlich" oder "Großartige Leistung, großartiger Body", lauten nur einige der anerkennenden Reaktionen.

Was bei so viel Perfektion einige User sicher aber auch wieder beruhigen wird: Jenny macht am Strand nicht immer eine gute Figur – und auch das lässt sie ihre Community wissen. Deshalb präsentierte die 27-Jährige ihren Fans gerade erst ein lustiges Fail-Pic, auf dem sie von einer Welle umgeworfen wird.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Juli 2020

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser im März 2019

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser in Griechenland im Juli 2020



