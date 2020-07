Ehrliches Schwangerschafts-Update von Jasi_xx3. Die 17-Jährige ist nur noch wenige Wochen von der Geburt ihres ersten Kindes entfernt – die Influencerin wird Mama einer kleinen Tochter. Obwohl sich die TikTokerin mit ihrer Babykugel sehr wohlzufühlen scheint, wie sie mit zahlreichen Bald-Mama-Pics untermauert, fiebert die Bayerin der Entbindung jetzt immer weiter entgegen. Denn die Web-Bekanntheit ist froh, wenn sie bald nicht mehr schwanger ist!

Auf die Frage eines Fans, ob sie sich das Ende der Schwangerschaft ersehnt, offenbarte Jasi in ihrer Instagram-Story: "Ja, irgendwie schon. Vor allem, weil es jetzt die letzte Zeit echt anstrengend geworden ist. Außerdem habe ich die Kleine dann ja bei mir." Besonders die sommerlichen Temperaturen würden Jasmin mit ihrem Kugelbauch ganz schön zu schaffen machen. "Das ist wirklich ein Nachteil, im Sommer schwanger zu sein", fügte sie hinzu.

Lange muss Jasi allerdings nicht mehr warten, bis sie ihre Kleine in den Armen halten kann – das Töchterlein soll am 24. August das Licht der Welt erblicken. Und die Fans werden von der Geburt wohl auch zeitnah erfahren: "Ich melde mich wahrscheinlich schon, wenn es losgeht", kündigte Jasi an.

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3, Netz-Berühmtheit

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3, TikTok-Star

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 im Mai 2020



