Jasi_xx3 alias Jasmin setzt ihren Babybauch stolz in Szene! Erst vor wenigen Wochen gab die TikTok-Berühmtheit bekannt, dass sie mit gerade einmal 17 Jahren ihr erstes Kind erwartet. Seither versorgt Jasi ihre Fans im Netz regelmäßig mit den neuesten Updates zu ihrer Schwangerschaft. Mittlerweile ist sie sogar schon in der 29. Schwangerschaftswoche – und hat dementsprechend auch einen gut sichtbaren Babybauch. Auf aktuellen Bildern zeigt die Netz-Bekanntheit, wie groß ihre Kugel inzwischen geworden ist.

Auf Instagram teilte die Bayerin ein paar Schnappschüsse von einem Tag am See. Auf einem der Fotos lässt sie sich entspannt auf einem aufblasbaren Einhorn im Wasser treiben, auf dem anderen posiert sie gekonnt vor der Kamera. Dabei ist kaum zu übersehen, wie sehr Jasis Babybauch gewachsen ist. Ihre Fans sind von dem Anblick mehr als begeistert. "Du bist so unnormal schön", schwärmte eine Userin. Eine andere schrieb: "Wie groß dein Bauch schon ist."

Noch vor vier Wochen sah Jasmins Babykugel auf Fotos im Netz deutlich kleiner aus. Mit ihren körperlichen Veränderungen scheint die Schülerin aber zufrieden zu sein. "Es gibt kein schöneres Gefühl, als das Heranwachsen eines Lebens in dir zu spüren", kommentierte sie kürzlich einen Beitrag.

Instagram / jasi_xx3 TikTok-Star Jasi_xx3 im Juni 2020 in Bayern

