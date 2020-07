Jasmin alias Jasi_xx3 (17) plaudert neue Details zu ihrer Schwangerschaft aus! In der achten Woche bemerkte die TikTok-Berühmtheit, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Inzwischen ist die schwangere Netz-Bekanntheit in der 32. Schwangerschaftswoche angekommen. Mit regelmäßigen Updates hält der Teenager seine Community auf dem Laufenden. Doch wann kann die Influencerin ihre Tochter endlich in den Armen halten? Jetzt verriet Jasi den Geburtstermin ihres Babys!

Erst vor wenigen Tagen erzählte Jasi ihren Followern, dass ihr Kind Ende August zur Welt kommen soll. Jetzt wurde die 17-Jährige mit ihrer Aussage genauer: "24. August ist der voraussichtliche Entbindungstermin", erzählte Jasi im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde in ihrer Instagram-Story. Doch ihre Fans sollen sich nicht zu sehr auf genau diesen Termin versteifen: "Ich denke, ihr wisst selbst, dass es sich auch verschieben kann, also dass sie vielleicht sogar früher oder später kommt", erklärte die Schweinfurterin.

Mit den typischen Schwangerschafts-Wehwehchen wie Übelkeit oder Heißhungerattacken hat Jasi bisher offenbar nicht zu kämpfen. "Ich fühle mich an sich wohl, aber ab und zu ist mir ganz leicht schwindelig", beantwortete die Schwangere die Frage eines Nutzers nach ihrem leiblichen Wohl.

Anzeige

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3, Webstar

Anzeige

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3, Netz-Berühmtheit

Anzeige

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3, TikTok-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de