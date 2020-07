Wie hat Elias seine Niederlage bei Beauty & The Nerd verkraftet? Im großen Finale der Reality-Show vor wenigen Wochen trat er gemeinsam mit Annabel gegen Kim und Illya an. Am Ende gewannen Letztere das Spektakel – doch nicht jeder gönnte ihnen den Sieg, vor allem dem Nerd nicht. Viele Fans hätten lieber Elias auf dem Siegertreppchen gesehen: Im Promiflash-Interview verriet er nun, wie enttäuscht er über die Niederlage war!

"Natürlich ist die Enttäuschung da", stellte Elias zunächst klar. Gerade weil Kim und Illya letztlich nur ganz knapp gewonnen hatten, war er doch sehr niedergeschlagen. "Zweiter Platz ist immer so 'ne Sache. Der Zweite ist der erste Verlierer", lauteten die weisen Worte des Nerds im Interview mit Promiflash. Besonders für seine Partnerin Annabel hätte sich der Elfenohren-Liebhaber gerne mehr ins Zeug gelegt – leider vergebens. "Im Endeffekt kann ich für mich selbst nur sagen: Du hast es so weit gebracht, freu' dich doch einfach darüber." Schließlich hatte die Show auch etwas Gutes: Elias konnte nicht nur viele neue Erfahrungen sammeln, sondern sich auch optisch noch einmal richtig herausputzen.

Dass aber gerade der neue Nerd nicht bei jedem gut ankam, musste Elias nach seiner Teilnahme erfahren. Von einigen seiner Arbeitskollegen bekam er nämlich das Feedback, dass er sich nicht so dankbar für all das gezeigt hatte, wie sie es sonst von ihm kannten. Das gestand sich der Fantasy-Fan aber auch selbst ein: "Ja gut, war direkt nach der Show vielleicht ein bisschen so."

© ProSieben/Kay Kirchwitz/Arne Weychardt/istock Die Finalisten von "Beauty & The Nerd"; Elias, Annabel, Illya, Kim, Sven und Victoria

ProSieben Annabel und Elias bei "Beauty & The Nerd"

Instagram / gamerlisi Elias, "Beauty & The Nerd"-Kandidat



