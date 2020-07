Endlich äußert sich Megan Fox (34) zu ihrer neuen Liebesbeziehung! Spätestens seit der Veröffentlichung von Machine Gun Kellys (30) Musikvideo "Bloody Valentine" weiß alle Welt: Zwischen den beiden Hauptdarstellern hat es gewaltig gefunkt! Obwohl sich das Duo zunächst mit Statements zurückhielt, hatten Paparazzi die beiden schon knutschend erwischt. Jetzt ist die Hollywood-Beauty auch endlich bereit, ihr Glück ganz offiziell mit der Welt zu teilen.

Im Podcast Give Them Lala blickt Megan auf die erste Begegnung mit ihrem Liebsten zurück: Noch vor Beginn der Dreharbeiten zu dem Film "Midnight in the Switchgrass" habe sie gespürt, dass dabei die Zusammenarbeit mit dem 30-Jährigen alles andere als langweilig werden würde. "Ich konnte fühlen, das dieses Treffen einen immensen Einfluss auf mein Leben haben würde. Ich fühlte tief in meiner Seele, dass sich daraus etwas ergeben würde", erklärte die Transformers-Darstellerin. In Colson Baker, wie der Rapper bürgerlich heißt, habe Megan sogar mehr als nur ihren Seelenverwandten gefunden: "Wir sind zwei Hälften ein und derselben Seele", versicherte die US-Amerikanerin.

Auch Machine Gun Kelly hatte sofort Gefallen an seiner jetzigen Freundin gefunden: "Jeden Tag saß ich auf den Stufen meines Wohnwagens, nur um einen kurzen Augenkontakt mit ihr zu ergattern", gestand der Vater einer Tochter in dem Podcast-Gespräch.

MEGA Machine Gun Kelly und Megan Fox in Puerto Rico

Getty Images Megan Fox, Filmstar

Getty Images Machine Gun Kelly, Musiker

