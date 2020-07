Carolina Noeding feiert ihr musikalisches Comeback! Vor gut einem Jahr veröffentlichte die Köln 50667-Darstellerin ihre Debütsingle "Inselkind". Mit ihrem Popschlager konnte sie einen Party-Hit landen und performte sogar am Ballermann. Jetzt will Carolina ihren Fans offenbar erneut einen Ohrwurm verpassen und bringt einen neuen Song auf den Markt – der jedoch nicht nur ein Lied zum Mitgrölen ist. Gegenüber Promiflash erklärt Caro: "Unsere Zeit" hat eine besondere Bedeutung!

Für ihre aktuelle Veröffentlichung hat sich die 28-Jährige emotional geöffnet. "Ich muss bei dem Song immer an meine zwei Tiefpunkte im Leben denken, aber auch gleichzeitig an alle Zeiten, in denen man es vorzieht, sich an Negativem im Alltag aufzuhängen, statt sich über das zu freuen, was man hat", erklärt Carolina. Besonders in der aktuellen Gesundheitskrise konzentriere man sich ständig auf Dinge, die einen belasten – gefährlich, findet die einstige Miss Germany. "In der Regel kommt niemand, um einen aus seinem Loch herauszuholen, man muss Verantwortung für sich selbst übernehmen."

Auch im Musikvideo zu "Unsere Zeit" steckt jede Menge Herzblut! Caro habe versucht, ein bestimmtes Lebensgefühl zu transportieren und darzustellen: "Das positive sonnige Gemüt, das trotz der 'Depri-Phase' in jeder Person selbst schlummert und sich selbst animiert, aufzustehen", erläutert die Hannoveranerin.

RTL2 Carolina Noeding, "Köln 50667"-Star

El Cartel Music/RTL2 Cover zum Song "Unsere Zeit" von Carolina

RTL2 Carolina Noeding, Sängerin



