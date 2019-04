Wird sie jetzt der nächste Ballermann-Star? In ein paar Wochen wird es an der Playa de Palma wieder laut: Die Saison im Party-Paradies auf Mallorca geht in eine neue Runde. Für den Auftakt im Bierkönig stehen Schlager-Stars wie Jürgen Drews (74), Mia Julia (32) und Mickie Krause (48) bereits in den Startlöchern und auch einige Neulinge wollen sich vor den feierwütigen Touristen beweisen. Unter den Newcomern ist 2019 ein bekanntes Gesicht: Carolina Noeding, bekannt aus Köln 50667, versucht ihr Glück in El Arenal!

Seit knapp drei Jahren steht die Blondine für das Scripted-Reality-Format vor der Kamera. Als Jule meisterte sie dort in den vergangenen Monaten einige Höhen und Tiefen – inklusive Krankenhaus-Drama und Liebes-Dreieck. Wie Bild von den Bookern des Bierkönigs und Megaparks erfahren hat, will Carolina aber umsatteln und nach dem offiziellen Opening über die Ballermann-Bühnen fegen.

Ganz ohne Unterstützung bleibt die Hannoveranerin dabei nicht – schließlich ist ihr Lebensgefährte Lorenz Büffel ein echter Mega-Star auf Mallorca: Mit seinem Song "Johnny Däpp" bringt der Österreicher seit 2015 die Sangria-Eimer zum Überschwappen. Seit über zwei Jahren ist er der Mann an Carolinas Seite.

ActionPress / action press Mia Julia bei einem Auftritt im Bierkönig in El Arenal

Instagram / carolinanoeding Schauspielerin Carolina Noeding, bekannt aus "Köln 50667"

Instagram / carolinanoeding Lorenz Büffel und Carolina Noeding

