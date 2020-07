Oliver Pocher (42) verträgt sich mit Vier-Länder-Johannes! Anfang März gehörte Johannes Haller (32) zu Olis ersten "Opfern" im Zuge seiner Diss-Offensive gegen die Influencer-Welt. Weil der Bachelor in Paradise-Star trotz Reisewarnungen durch Deutschland, die Schweiz, Frankreich und Spanien in seine neue Wahlheimat Ibiza gefahren war, hatte der Comedian ihn heftig kritisiert. Mittlerweile herrscht zwischen den beiden aber längst kein böses Blut mehr: Oliver und Johannes haben sich versöhnt.

"Ich hole Leute aus der Misere raus. Erst Michael Wendler, dann Boris Becker, dann Vier-Länder-Johannes", verkündete der 42-Jährige am Donnerstagabend in seiner Show Pocher – Gefährlich ehrlich!. Dann zeigte er den Zuschauern einige Eindrücke von seinem Besuch bei dem Bachelorette-Teilnehmer auf der Insel. Beim Rundgang über eine Yacht, die der Ex von Yeliz Koc (26) vor Ort vermietet, führten die zwei Ex-Kontrahenten dann ein ganz offenes Gespräch. "Ich muss im Nachhinein sagen, als ich mir das angeschaut habe, er hat halt schon vollkommen recht. Was soll man anderes sagen", meinte Johannes und konnte Olis Kritik verstehen.

Damit ist der 32-Jährige schon der Zweite, der sich trotz zahlreicher Scherze auf seine Kosten bestens mit dem Blondschopf versteht. Auch Schlagersänger Michael hat die Parodien zu ihm und seiner Frau Laura (19) mit Humor genommen und sich vor laufender Kamera mit Oli vertragen. Der TV-Star und seine Partnerin Amira (27) dürften bald sogar Gäste auf der anstehenden Traumhochzeit sein.

ActionPress Oliver Pocher bei einem Auftritt im Autokino Cruise Inn in Hamburg im Juli 2020

Instagram / johannes_haller Johannes Haller

ActionPress/Thomas Burg Oliver Pocher und Michael Wendler bei "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!"



