Für Sam Dylan (29) hat Kate Merlan (33) vollkommen überreagiert! Aktuell sind die beiden TV-Bekanntheiten in der neuen RTL2-Show Kampf der Realitystars zu sehen. Darin treten Promis, die im Trash-TV-Universum Rang und Namen haben, gegeneinander an. Jetzt wurde schon der erste große Streit ausgefochten. Sam bezeichnete Kates Ex-Freund Benjamin Boyce (51) als schwul! Gegenüber Promiflash verriet der Prince Charming-Star jetzt, was er von diesem Beef hält!

"Ich kann immer noch nicht verstehen, warum Kate so auf meinen Kommentar reagiert hat", zeigte sich der 29-Jährige völlig ratlos. Er habe die Aussage "Du warst doch mit dem Schwulen im Sommerhaus!" der Beauty gegenüber ohne Hintergedanken gemacht. "Kate hat sich so darüber aufgeregt, dass ich selber total irritiert war", gab der Cloppenburger an. Vielleicht sei das Tattoo-Model noch in den einstigen Caught in the Act-Star verliebt.

An diesem Abend habe Sam noch mindestens eine halbe Stunde mit der 33-Jährigen diskutiert. "Kate hat immer wieder auf dem Thema rumgeritten, und sie hat einfach nicht verstanden, dass ich sie nicht damit angreifen wollte", stellte der Ex-Bachelor in Paradise-Kandidat klar. Die Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin hätte keinen Grund gehabt, das Thema ausdiskutieren zu wollen, wenn ihr Verflossener doch wirklich heterosexuell wäre, meinte der Partner von Rafi Rachek (30).

“Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand”: ab 22. Juli immer Mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

RTL II Kate Merlan, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

RTL II Sam Dylan, "Kampf der Realitystars"-Kandidat

RTL2 Die "Kampf der Realitystars"-Kandidaten 2020



