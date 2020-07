Mit diesem Spruch treibt Sam Dylan (29) Kate Merlan (33) zur Weißglut! Erst im vergangenen Jahr war Kate als Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin im TV zu sehen und wurde mit ihrem damaligen Freund Benjamin Boyce (51) zum Gesprächsthema: Die beiden stritten nicht nur immer wieder vor laufenden Kameras – ihre Mitstreiterin Sabrina Lange (53) behauptete auch, der einstige Caught in the Act-Star sei homosexuell. Das stritt damals nicht nur der Sänger, sondern auch Kate ab – jetzt muss das Tattoo-Model erneut Stellung zu diesem Thema beziehen!

In dem neuen TV-Format Kampf der Realitystars ist neben Promis wie Georgina Fleur (30) oder Sam Dylan auch die rothaarige Beauty mit von der Partie – und zofft sich gleich in der ersten Folge heftig mit dem Ex-Prince Charming-Kandidaten Sam! Bei einem ersten Kennenlernen will Sam einordnen, woher er Kate kennt und erinnert sich: "Du warst doch mit dem Schwulen im Sommerhaus!" Diese Formulierung geht der 33-Jährigen gegen den Strich: Sie dementiert ein weiteres Mal, dass ihr Ex Benjamin auf Männer stehe und stellt außerdem klar: "Ich finde das jetzt gerade sowieso eine Unverschämtheit, dass ich mich jetzt schon wieder für ein Thema rechtfertigen muss. Er hat sowieso mit dem Thema genug zu tun."

Damit lässt Kate es allerdings nicht auf sich beruhen: Sie stellt Sam die Frage, wie sie seiner Meinung nach als Frau mit einem angeblich homosexuellen Mann überhaupt habe zusammen sein können. Das ist für den Ex-Kuppelshow-Kandidaten allerdings nicht abwegig: "Wäre nicht der Erste im Fernsehen. Mein Freund war auch erst hetero und dann hat er sich als Schwuler im Fernsehen geoutet. Also heutzutage ist alles möglich." Seit 2019 sind er und Rafi Rachek (30) ein Paar. Letzterer gab im vergangenen Jahr sein Coming-out in der Show Bachelor in Paradise bekannt, nachdem er 2018 noch bei Die Bachelorette um das Herz von Nadine Klein (34) gekämpft hatte.

“Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand”: Ab 22. Juli immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL II und auf TVNOW.

