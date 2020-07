Liebes-Orakel Motsi Mabuse (39)? In dieser Woche verkündeten der Sänger Luca Hänni (25) und die Profitänzerin Christina Luft (30): Sie sind ein Paar! Allem Anschein nach hat es nicht nur auf, sondern auch neben der Let's Dance-Tanzfläche ziemlich geknistert. Eine, die von Anfang an gemerkt hat, dass Liebe in der Luft liegt, ist Jurorin Motsi. Kein Wunder also, dass sie sich jetzt umso mehr für die beiden freut – und auch darüber, dass sie recht behalten hat!

Schon im Laufe der vergangenen Staffel schafften es Luca und Christina, die 39-Jährige komplett zu verzaubern. "Es ist so süß, euch beiden zuzuschauen", zeigte sich Motsi nach einem Tanz ganz gerührt. Gegenüber RTL gratuliert sie dem Pärchen nun zum romantischen Outing: "Ich wünsche den beiden ganz viel Glück", beteuert die gebürtige Afrikanerin und betont stolz, dass sie das Happy End bereits vorhergesehen hätte: "Ich freue mich besonders für Christina, da sie am Valentinstag noch bei mir in der Tanzschule war und ich da zu ihr gesagt habe. 'Dieses Jahr kommt die Liebe!' Ha! Und ich hatte recht. Ich freue mich sehr."

Dass das Versteckspiel rund um ihre Gefühle ein Ende gefunden hat, scheint Luca und Christina überglücklich zu machen – auch, wenn sie die Zeit vorher nicht verteufeln wollen. "Wir waren auch schon sehr happy, bevor wir den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt haben", erklärte die 30-Jährige auf Instagram.

Hugo Grossenbacher Christina Luft und Luca Hänni beim Videodreh

Florian Ebener/Getty Images Motsi Mabuse bei "Let's Dance"

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft



