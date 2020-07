Süßer Nachschub im Pärchen-Content! Eine richtige Überraschung war es für einige Fans sicherlich nicht – dennoch sorgten Christina Luft (30) und Luca Hänni (25) am vergangenen Donnerstag für einen echten Liebes-Hammer. Nachdem die Let's Dance-Zuschauer dem Tanzpaar schon während der Show eine Liebelei unterstellt hatten, machten die beiden es nun endlich offiziell: Sie gehen mittlerweile gemeinsam durchs Leben. Auf ein erstes niedliches Pärchen-Pic folgt jetzt das nächste Turtelfoto.

"Wir waren auch schon sehr happy, bevor wir den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt haben", schreibt die 30-Jährige auf ihrem Instagram-Account zu den zwei Bildern. Während sie auf dem ersten alleine in einem weißen Overall vor einer frisch gestrichenen Wand posiert, ist sie auf dem zweiten Foto gemeinsam mit dem Sänger zu sehen. Der Musiker drückt seiner Liebsten einen Kuss auf die Backe – beide haben sich im Zuge der Malerarbeiten auf ihrer Nase mit Farbe bekleckert. "Wir haben den Moment genossen und als Team ein kleines Projekt in Angriff genommen", erklärt die Brünette dazu.

Aktuell scheinen die Turteltauben ihre Zweisamkeit in vollen Zügen zu genießen. Doch schon bald könnte es vorerst wieder heißen: Abschiednehmen – denn während Luca in der Schweiz wohnt, ist Christinas Lebensmittelpunkt in Köln. "Ich bin eh viel in Köln, weil ich viel drehe und viele Projekte habe", meinte der DSDS-Star im RTL-Interview allerdings und auch seine Freundin habe ihn schon einige Mal in seiner Heimat besucht.

TVNOW / Stefan Gregorowius Luca Hänni und Christina Luft, "Let's Dance"-Paar 2020

Instagram / christinaluft Christina Luft, Tänzerin

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft



