Rebel Wilson (40) will nicht nur Komödien drehen! Bekannt wurde die Schauspielerin vor allem durch ihre Rollen in lustigen Streifen, in denen sie auch mit ihrer Figur abseits der Norm in Hollywood auffiel. In den vergangenen Monaten verabschiedete sich die Darstellerin allerdings von ihren überflüssigen Pfunden. Mit ihrem großen Gewichtsverlust sorgte sie für Wirbel und wurde von ihren Fans mit Lob überhäuft. Nun offenbarte Rebel, dass die schlanke Silhouette auch ein Sprungbrett für ihre Karriere ist.

"Ich habe buchstäblich das Gefühl, dass ich mich körperlich verändern muss, weil es für Menschen aus irgendeinem Grund sehr schwierig ist, sich vorzustellen, dass ich auch ernsthafte Rollen spielen kann", erklärte Rebel nun gegenüber The Mirror. Und das, obwohl sie in einer so kreativen Branche tätig sei. Die Blondine habe das Gefühl, dass sie ihr Äußeres verändern müsse, damit sich neue Karrierechancen auftäten. "Ich liebe Comedy immer noch, aber ich wurde ursprünglich zu einer ernsthaften Schauspielerin ausgebildet, was die Leute vergessen", führte die 40-Jährige aus. "Ich habe Shakespeare- und Marlowe-Stücke gespielt", betonte sie. Trotzdem würden die Zuschauer die Australierin nur mit der Rolle als Fat Amy von Pitch Perfect in Verbindung bringen. Das wolle sie nun ändern und zukünftig auch dramatische Streifen drehen.

Abschließend verriet die "How To Be Single"-Bekanntheit noch ein kleines Geheimnis, wie es beruflich für sie weitergeht. "Ich denke, man wird mich nächstes Jahr in einer BBC-Serie sehen, was wirklich cool sein wird", plauderte die Drehbuchautorin aus. Mehr dürfe sie jetzt dazu aber noch nicht verraten.

Getty Images Rebel Wilson im Februar 2020 in London

Instagram / rebelwilson Schauspielerin Rebel Wilson im Juni 2020

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im März 2020



