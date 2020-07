Wie öffentlich wollen sich Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) in Zukunft zeigen? Zu Beginn des Jahres sorgte das Paar für den Aufreger schlechthin in der royalen Welt: Sie haben zum 1. April ihre königlichen Ämter niedergelegt. In den USA starten Harry, Meghan und ihr Sohn Archie (1) gerade in ein völlig neues Leben. Doch werden sie sich in der kommenden Zeit ganz aus der Öffentlichkeit zurückziehen?

Auch wenn die ehemalige Suits-Darstellerin und ihr Liebster in der Vergangenheit häufig betont haben, dass ihnen das permanente Rampenlicht zu schaffen mache und sie sich mehr Privatsphäre wünschen würden, wollen sie sich wohl nicht komplett vom öffentlichen Leben verabschieden. Die Royal-Expertin Victoria Murphy erklärt im Gespräch mit Town & Country: "Sie haben sich nicht in der Hoffnung auf ein völlig privates Leben zurückgezogen, sondern mit dem Wunsch auf eine andere Art von öffentlichem Leben." Damit sei gemeint, dass sie sich mehr Kontrolle darüber verschaffen wollen, wo und wann sie sich präsentieren.

Aktuell bekommen die Fans von dem einstigen Royal-Paar allerdings nur wenig zu sehen. Zuletzt tauchten lediglich einige Paparazzi-Aufnahmen auf, die den 35-Jährigen und seine Frau beim Einsteigen in einen SUV zeigen. Während sich der Rotschopf mit einer Kappe vor der Hitze schützte, trug Meghan zu diesem Zweck einen großen Strohhut.

Anzeige

MEGA Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie Harrison, 2020

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den WellChild Awards 2019

Anzeige

Getty Images Prinz Harry in Northampton, 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de