Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) lassen sich nach Langem im brütend heißen Los Angeles blicken! In letzter Zeit absolvierte das Paar alle Termine eigentlich per Videochat – wegen der andauernden Gesundheitskrise waren auch sie im Homeoffice. Ihre luxuriösen vier Wände in Beverly Hills verließen die zwei jedoch jetzt für einen Termin: Paparazzi erkannten die ehemalige Schauspielerin und den Prinzen trotz Mundschutz, Sonnenbrille und Hüten an einem fast 30 Grad heißen Nachmittag und erwischten sie, wie sie in einen SUV stiegen!

Auf den Schnappschüssen vom vergangenen Freitag, die Daily Mail vorliegen, ist das Paar sommerlich unterwegs. Während Harry sich lediglich mit einer Kappe, Jeans und einem Polohemd vor der brütenden Hitze schützt, zieht Meghan alle Fashion-Register. Die gebürtige Amerikanerin trägt neben dem obligatorischen Mundschutz einen Strohhut, ein legeres Dress und flache Ballerinas. Dazu kombinierte die 38-Jährige außerdem eine goldene Uhr, die sie das erste Mal in der Öffentlichkeit zu tragen schien. Beide kamen aus einem Gebäude und ließen sich von ihrer Security zu ihrem Auto eskortieren, mit dem sie schließlich verschwanden. Bei dem Wagen handelte es sich um einen SUV – eine wahre Benzinschleuder, die eigentlich gar nicht zu dem vermeintlich umweltbewussten Couple passt.

Seit Harry und Meghan mit Söhnchen Archie Harrison (1) in die USA gezogen sind, wurden sie nur wenige Male in der Öffentlichkeit gesehen. Ob das auch mit den eher turbulenten vergangenen Wochen der beiden zusammenhängt? Immerhin kämpft sie weiterhin in einem erbitterten Prozess um ihre Privatsphäre und soll außerdem die Freundschaft mit ihrer BFF Jessica Mulroney (40) nach Rassismusvorwürfen beendet haben. Die Stylistin erwäge jetzt, über Meghan in einem Buch auszupacken.

SIPA PRESS / Action Press Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2020

MEGA Herzogin Meghan und ihr Sohn Archie Harrison im Jahr 2020

Getty Images Jessica Mulroney bei der Hochzeit von Herzogin Meghan und Prinz Harry



