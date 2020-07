Dieses Fotos hat Seltenheitswert! Dass die Privatsphäre ihrer Kinder Heidi Klum (47) besonders wichtig ist, ist nicht erst seit gestern bekannt. Auf Social-Media-Beiträgen, die das Model veröffentlicht, sind die Gesichter ihrer Sprösslinge in der Regel gut verdeckt. Im Mai folgte dann eine Riesen-Überraschung: Heidi zeigte Töchterchen Leni (16) in einem Video erstmals komplett. Jetzt legt die Laufstegschönheit nach und teilt ein weiteres Mutter-Tochter-Pic.

In ihrer Instagram-Story teilt die Blondine eine Aufnahme, auf der die Fans erneut einen kleinen Blick auf die 16-Jährige erhaschen können. Zwar sind auf der Detailaufnahme lediglich ein Auge des Mädchens sowie das seines Elternteils zu sehen – dennoch dürfte aber gut deutlich werden, wie nah sich Mutter und Tochter stehen. Eng zusammengeschmiegt und mit dem gleichen, schwarzen Mundschutz bedeckt, gucken die beiden in die Kamera, die blonden Strähnen umspielen ihre Gesichter. Die Augenfarbe hat der Teenie allerdings nicht von der Beauty geerbt: Während Heidi braune Augen hat, sind die von Leni strahlend blau.

Auf Paparazzi-Fotos, die wenig später veröffentlicht werden, wird auch der Anlass des gemeinsamen Selfies klar: Die zwei waren in ihrer Wahlheimat Los Angeles unterwegs zu einer Shoppingtour auf dem Rodeo Drive. Dabei war nicht nur die Germany's next Topmodel-Jurorin ganz in schwarz gekleidet, auch ihr Nachwuchs war in schwarzer Jeans und gleichfarbigem, engem Shirt unterwegs.

Instagram / heidiklum Bill Kaulitz, Heidi Klum, Tom Kaulitz und Heidis Kinder im November 2019

Instagram / heidiklum Heidi Klum und ihre Tochter Leni

Getty Images Heidi Klum bei der amfAR Gala in Hongkong 2019



