Das Versteckspiel hat ein Ende! Während Model-Mama Heidi Klum (46) seit Jahren im Rampenlicht steht, ist ihr hingegen total wichtig, die Privatsphäre ihrer vier Kinder zu schützen. Im Netz teilt die Germany's next Topmodel-Jurorin lediglich Familienaufnahmen, auf denen die Gesichter von Leni (16), Henry (14), Johan (13) und Lou (10) nicht zu erkennen sind. Bei ihrer ältesten Tochter scheint Heidi eine Ausnahme zu machen: Von Leni postete die Frau von Tom Kaulitz (30) bereits süße Kinderfotos ohne Verpixelung. Jetzt die große Premiere: Heidi zeigt erstmals aktuelle Aufnahmen des Teenies, auf denen auch das Gesicht gut zu sehen ist!

Vor rund einer Woche feierte der Klum-Sprössling seinen 16. Geburtstag. Für Mama Heidi scheinbar ein Anlass, um ihre Tochter im Netz nicht mehr verstecken zu müssen. Bei einer gemütlichen Familienfeier im Klumschen Zuhause nahm die 46-Jährige einen Clip auf, in welchem Leni versucht, eine Weinflasche zu öffnen – und veröffentlichte diesen in ihrer Instagram-Story. Die Fans dürfte es freuen: In dem kurzen Video können sie erstmals einen Blick auf die Teenagerin werfen, die im Video mit offenen blonden Haaren und einem weißen Sommerkleid richtig glücklich und ausgelassen lacht.

Vielleicht stellt Leni ja auch schon bald selbst ein erstes Selfie von sich online. Schließlich hat sie seit Februar einen eigenen öffentlichen Instagram-Account – auf dem sie allerdings bislang noch unerkannt bleibt.

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Kindern und Ehemann Tom Kaulitz, 2019

Getty Images Heidi Klum 2018 in Hollywood

Instagram / leniklum Leni Klum, Heidi Klums Tochter



