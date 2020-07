Schon wieder beunruhigende News von Ellen DeGeneres (62)! Aktuell läuft es bei der bekannten US-Talkshow-Masterin nicht wirklich rund: Nachdem es zuletzt Ärger um ihre Show und den dortigen Umgang mit ihren Mitarbeitern gegeben hatte, war vor einigen Tagen auch noch ihr Hund Wolf gestorben. Doch die Blondine hatte noch weiteren Grund zur Sorge: Bei ihr zu Hause wurde eingebrochen. Und das ist noch nicht alles: Ellen und ihre Frau Portia de Rossi (47) waren während des Einbruchs offenbar anwesend.

Schon zu Beginn des Monats sollen Unbekannte in das Domizil der beiden Frauen eingedrungen sein. Jetzt berichtet TMZ von neuen Informationen hinsichtlich des Vorfalls. Während die 62-Jährige und ihre Partnerin gerade ihre Zweisamkeit in den eigenen vier Wänden verbracht hatten, waren die Einbrecher unbemerkt in ihr Haus eingebrochen und wieder verschwunden. Unter anderem sollen sie es dabei auf wertvollen Schmuck abgesehen haben.

Aus dem Bericht geht ebenfalls hervor, dass die Eindringlinge wohl durch die Hintertür in das Domizil der TV-Bekanntheit gelangt sind. Damit sich ein solcher Vorfall nicht wiederholen könne, hätten sie und Portia jetzt aber vorgesorgt. Wie ein Insider berichtet, hätten sie in Sachen Überwachungstechnik ordentlich aufgerüstet und sowohl Kameras als auch Lasersensoren anbringen lassen.

