Neue Aufregung um Ellen DeGeneres (62)! Galt die Talkmasterin eigentlich jahrelang als die TV-Sympathieträgerin schlechthin, wurden in letzter Zeit immer mehr Stimmen laut, die das Gegenteil behaupten. Nachdem sich YouTuberin Nikkie Tutorials (26) über die fehlende Gastfreundschaft der Show-Gastgeberin ausgelassen hatte, bekräftigte ein Mitarbeiter der Sendung sogar die Gerüchte, dass die 62-Jährige gar nicht so nett sei, wie alle glauben. Jetzt tat die Komikerin etwas, dass die Fans ausdrücklich kritisierten!

In einer neuen Folge der The Ellen DeGeneres Show, die zurzeit in ihrem eigenen Wohnzimmer stattfindet, entschied sich Ellen für ein ungewöhnliches Programm: Sie bewertete die Babys ihrer Mitarbeiter! Das Töchterchen ihres E-Commerce-Managers Paxton, das auf den Namen Bo hört, bekam folgende Rückmeldung: "Sie sieht ein wenig verwirrt aus, was zur aktuellen Zeit ein sehr passender Gesichtsausdruck ist, also bekommt sie acht Punkte", scherzte die Schauspielerin, bevor sie zwei Punkte für "fehlende Produkte aus dem Ellen-Shop" abzog. In Anbetracht der guten Arbeit, die Paxton allerdings leiste, konnte sich die Prinzessin doch über 20 Punkte freuen.

Auf dieselbe Art und Weise wurde auch Hosenmatz Javi unter die Lupe genommen, der denselben drolligen Gesichtsausdruck wie sein Großvater habe. Ihren scherzhaft gemeinten Punktabzug begründete sie mit der Tatsache, dass sie "nicht seine kleinen Röllchen kneifen" könne. Trotz nicht ernst gemeinter Sprüche waren die Zuschauer von dem Ganzen entsetzt: "Eltern fühlen sich angegriffen, wenn sie glauben, dass mit ihren Babys etwas nicht stimmt" und "Du solltest wirklich ein Gespräch mit deinen PR-Leuten führen", drückten sie auf Twitter ihre Verwirrung aus.

Anzeige

Getty Images Ellen DeGeneres im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Ellen DeGeneres, 2019

Anzeige

Getty Images Ellen DeGeneres, Talkshow-Host



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de