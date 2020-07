Na, wer kann sich an diese Dame noch erinnern? Die Sängerin Grazia Di Fresco (41) wurde in den 2000er-Jahren unter ihrem Künstlernamen Sha bekannt: Mit Songs wie "Respect the Girls", "Verdammt, ich lieb' Dich" oder auch "JaJa" stürmte sie die deutschen Charts. Seit der Veröffentlichung ihres Albums "Kein Scheiss!" im Jahr 2007 wurde es allerdings ruhig um Sha. Was macht Grazia eigentlich heute? Promiflash hat bei der Sängerin nachgefragt!

Auch 13 Jahre nach dem ersten Sha-Album widmet Grazia ihr Leben immer noch ihrer großen Leidenschaft – der Musik. "Ich liebe Musik und daran wird sich nie etwas ändern. Sie ist meine Religion, meine Therapie, meine Liebe!", erklärte sie nun im Promiflash-Interview und heizte die Vorfreude bei ihren Fans ordentlich an: "Am zweiten Album arbeite ich ganz fleißig mit meinem Produzenten David Sobol. Wir haben bereits acht Songs und feiern die täglich." Doch die 41-Jährige ist nicht nur für ihre eigene Karriere regelmäßig im Tonstudio – sie schreibt auch Songs für andere Künstler und coacht junge Talent.

Auch in ihrem Privatleben hat Grazia mittlerweile das große Glück gefunden: "Ich bin mittlerweile Mama von drei Kindern [...]. Mein Mann ist auch Italiener und ein großer Fan von mir, was mir sehr hilft", schwärmte sie über ihre Familie. Auch ihre Kids sind anscheinend begeistert von ihrer Mutter Grazia: "Sie sind toll und finden es cool, dass ihre Mama singt, und Sha ist."

Anzeige

Instagram / graziadifresco Musikerin Grazia Di Fresco im Juli 2020 in Bayern

Anzeige

Instagram / graziadifresco Grazia Di Fresco, Musikerin ("JaJa", "Verdammt, ich lieb' Dich")

Anzeige

Instagram / graziadifresco Musikerin Grazia Di Fresco im Mai 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de