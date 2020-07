Es wird ein... Erst vor Kurzem verkündete das Ex-Love Island-Pärchen Yasin und Samira, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Seitdem versorgen sie ihre Fans regelmäßig mit Updates zu der Schwangerschaft. Nachdem die Beauty vor einigen Tagen ihre Community damit schockierte, dass sie einen Blasensprung hatte und Antibiotika nehmen muss, verkündeten sie und ihr Liebster nun eine freudige Nachricht: Sie wissen endlich, ob sie ein Mädchen oder einen Jungen erwarten!

Mit einem Video auf Instagram teilten sie den besonderen Moment mit ihren Followern. In dem Clip halten Samira und Yasin einen Luftballon in den Händen, in dem sich entweder blaues oder rosafarbenes Konfetti befindet. Nachdem der werdende Papa mit einer Nadel den Ballon hat platzen lassen, wirbelten tausend kleine blaue Papierschnipsel durch die Luft. "Es ist ein Junge", schrieb die Bald-Mama unter den Beitrag. Nicht nur das Paar, sondern auch die anwesenden Gäste brachen in laute Jubelschreie aus.

Auch die Fans und Freunde der beiden freuten sich sehr. So gratulierte beispielsweise Yeliz Koc (26): "Herzlichen Glückwunsch! Freue mich für euch!" Samiras und Yasins einstige "Love Island"-Mitstreiter Melissa (24) und Marcel (29) kommentierten den Post mit vielen Herz-Emojis und Herz-Augen-Smileys.

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira bei der Verkündung des Babygeschlechts, Juli 2020

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira kurz nach der Verkündung ihres Babygeschlechts, Juli 2020

Instagram / samira.bne Yasin und Samira; "Love Island"-Kandidaten 2019



