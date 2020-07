Die beiden sind ein Herz und eine Seele! Seit 2017 gehen Sängerin Jennifer Lopez und Baseball-Star Alex Rodríguez (44) schon gemeinsam durchs Leben. Auf dem roten Teppich und im Netz zeigen sie sich immer wieder total verliebt und können meist kaum die Blicke voneinander lassen. Kein Wunder also, dass der Sportler den 51. Geburtstag seiner J.Lo dafür genutzt hat, ihr ganz besonders süße Worte zu widmen!

"Jeder Moment mit dir ist magisch. Du bist die beste Partnerin, die beste Mutter, einfach die wunderbarste Performerin. Ein Vorbild, eine Heldin, eine Inspiration", schwärmt der 44-Jährige auf Instagram von der Musikerin. Zu dem rührenden Text teilt er ein Video, in dem er die schönsten Pärchenbilder und einige lustige Clips der beiden zeigt. Dabei bekommen die Fans nicht nur Ausschnitte von öffentlichen Auftritten zu sehen, sondern auch ziemlich private Momente. Ob beim Trampolinspringen oder beim Planschen im heimischen Pool – das Paar scheint jeden gemeinsamen Moment zu genießen. "Ich bin so stolz auf dich. Ich liebe dich so sehr", beendet Alex seinen Post.

Dass die zwei sich eine Zukunft ohne einander gar nicht mehr vorstellen können, ist spätestens klar, seit sie sich zuletzt ein weiteres gemeinsames Luxus-Anwesen gekauft haben. Nach Zahlung eines Mega-Budgets von umgerechnet 1,2 Millionen Euro sind sie jetzt auch Besitzer eines Domizils im San Fernando Valley, einem Vorort von Los Angeles.

