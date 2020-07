Evanthia Benetatou (28) muss seit einigen Jahren um ihre lange Haarpracht bangen! Mit ihrer Teilnahme am TV-Format Der Bachelor wurde die gebürtige Griechin bekannt. Dabei kämpfte die gelernte Flugbegleiterin voller Selbstbewusstsein um das Herz von Rosenkavalier Andrej Mangold (33). Von Unsicherheit zu ihrer Persönlichkeit war damals keine Spur. Inzwischen plagen die brünette Schönheit beim Blick in den Spiegel allerdings große Zweifel – Promiflash verriet Eva auch den Grund: Sie leidet an kreisrundem Haarausfall!

"Für mich ist eine Welt zusammengebrochen, weil ich gar nicht wusste, was man dagegen machen kann", verriet Eva gegenüber Promiflash. Bereits im Jahr 2012 bemerkte die Düsseldorferin erstmals die kahlen Stellen an ihrem Kopf. Rund drei Jahre später ließ sie sich nach etlichen Arztbesuchen in Abu Dhabi den Haarausfall mit Spritzen in die Kopfhaut behandeln – vor etwa vier Monaten fielen Eva allerdings erneut die Haare aus: "Es ist natürlich sehr belastend und vor allem jetzt, wenn man auch noch in der Öffentlichkeit steht", gestand die 28-Jährige. Neben einem unsicheren Auftreten nage die Erkrankung, welche durch Stress ausgelöst werden kann, auch an Evas Selbstbewusstsein.

Doch mittlerweile hat Eva ihr Schicksal offenbar akzeptiert. Mit dem Schritt in die Öffentlichkeit will sich die Influencerin nun den Druck nehmen, immer makellos zu sein: "Ich möchte diesem Ideal nicht entsprechen, wo alles perfekt ist und perfekt sitzt, weil ich einfach nicht so bin", erklärte die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin und appelliert an ihre Community, sich selbst so zu lieben, wie man ist. Um dem Haarausfall entgegenzuwirken, beginnt Eva nun eine Therapie mit Eigenblut. Zudem werden ihr Vitamine gespritzt und die Kopfhaut nach drei Monaten eventuell mit Cortison behandelt.

Anzeige

Privat Haarausfall von Eva Benetatou, Juli 2020

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, bekannt durch "Der Bachelor"

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, TV-Bekanntheit



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de