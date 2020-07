Bei Clea-Lacy Juhn (29) und Riccardo Basile (28) hat es wohl schon beim ersten Treffen mächtig gefunkt! Seit Ende 2019 gehen die ehemalige Der Bachelor-Gewinnerin und der Sportmoderator gemeinsam durchs Leben. Im Netz teilt das Paar regelmäßig süße Einblicke aus ihrem Alltag zu zweit. Jetzt teilten die beiden ein überraschendes Geständnis mit ihren Fans: Clea-Lacy und ihr Riccardo wollten bereits am ersten gemeinsamen Abend heiraten!

Nach ihrem ersten Date besuchte Clea-Lacy das TV-Gesicht in München. "Wir sind was Essen gegangen, sind wieder zurück ins Hotel an die Bar. Und es hat einfach alles unglaublich gut gepasst", erinnerte sich der 28-Jährige. Und auch die brünette Schönheit war sich sofort sicher: "Es passt wie die Faust aufs Auge!" Schnell bemerkten die Turteltauben Gemeinsamkeiten wie ihre spontane Art, Ideen sofort in die Tat umzusetzen. "Und dann kamen wir auf die Idee, zu heiraten", verriet die 29-Jährige.

Am liebsten hätte sich das Pärchen sofort das Jawort gegeben. Riccardo fackelte nicht lange und kontaktierte sogar zwei Bekannte, die einen Trauredner organisieren sollten. Kurz vorher ließ sich das Couple dann aber doch noch umstimmen – das Thema Heiraten ist bei Clea-Lacy und ihrem Liebsten aber noch nicht abgehakt!

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Reality-TV-Star

Instagram / riccardobasile Riccardo Basile, TV-Moderator

Instagram / clea_lacy Riccardo Basile und Clea-Lacy Juhn, Juli 2020



