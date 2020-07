Tolle Neuigkeiten für alle Fans von Clea-Lacy Juhn (29) und Riccardo Basile (28)! Erst im vergangenen Jahr kurz vor Weihnachten machte die Ex-Bachelor-Kandidatin ihre Liebe zu dem Sportmoderator öffentlich – von da an ging alles ganz schnell: Vom ersten "Ich liebe dich" bis hin zu dem konkreten Plan, zusammen in eine Wohnung zu ziehen. Nun nehmen sie ein weiteres Projekt in Angriff: Die beiden haben jetzt einen gemeinsamen Podcast!

Das teilte das Paar ihrer Community via Instagram mit. In seiner Story verkündete Riccardo aufgeregt: "Wir haben ganz viele neue Sachen. Wir geben ganz neue Einblicke." Auch seine Liebste konnte ihre Freude kaum verbergen: "Hammer, ich habe mich schon die ganze Zeit so gefreut." Dabei dürfte der Titel der ersten Folge von It's a Matchday erst einmal für Verwirrung gesorgt haben – mit "Unser Baby ist da" meinten sie allerdings in der Tat nur ihren Podcast. Jeden Dienstag wollen Clea-Lacy und ihr Freund von nun an über ihr Privatleben reden und über alles, was sie sonst noch beschäftigt: Unter anderem dürfen ihre Fans gespannt sein, wie sich die beiden überhaupt kennengelernt haben oder wie der 28-Jährige zu seinem Job als Sky-Moderator kam.

Passend dazu überraschten sie ihre Zuhörer gleich zu Beginn mit einer erfreulichen Nachricht: Sie haben endlich eine Wohnung in München gefunden. Nachdem sie im Februar bereits angekündigt hatten, bald zusammenziehen zu wollen, gestaltete sich das Finden der ersten gemeinsamen vier Wände jedoch schwieriger als erwartet. Über Genaueres wollen die Turteltauben aber in einer gesonderten Podcast-Folge sprechen.

