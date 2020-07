So zeigt sich Pietro Lombardi (28) nur selten! Seit seinem Sieg in der achten Staffel von DSDS ist der Sänger nicht mehr aus dem Musikgeschäft wegzudenken. Dabei trat der Musiker bereits bei seinem ersten Auftritt in der Castingshow mit einer Kappe vor die Jury – dieses Accessoire mauserte sich in den vergangenen Jahren zu einem regelrechten Markenzeichen des Künstlers. Jetzt sorgte der Kölner für einen ungewohnten Anblick: Pietro präsentiert sich im Anzug und ohne seine Cap!

Im Rahmen einer TikTok-Challenge zu seinem neuen Song "Cinderella" zieht Pietro jetzt via Instagram blank – zumindest obenrum: Während der Vater des kleinen Alessio (5) zu Beginn des Videos noch in seinem typischen Style vor der Kamera posiert, wechselt sich sein Styling im Laufe des Clips. Ab der Liedzeile "Du brauchst keinen Filter, du siehst aus wie ein Hollywoodstar" erscheint der 28-Jährige plötzlich im Anzug und ohne seine geliebte Kopfbedeckung.

Mit dieser Verwandlung haben wohl auch Pietros Fans nicht gerechnet. "Ohne Cap ein anderer Mensch", kommentierte ein Nutzer die Aufnahme. Dabei kommen einige der Follower gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus: "Ohne Mütze viel besser!" und "Wie gut dir das steht!" lauteten nur zwei der zahlreichen Komplimente.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Musiker

Getty Images Pietro Lombardi bei "Let's Dance" 2018

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im Juni 2020



