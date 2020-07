Christina Luft (30) und Luca Hänni (25) genießen ihre Liebe jetzt ganz öffentlich! Erst vor wenigen Tagen machten die beiden Let's Dance-Teilnehmer endlich bekannt, dass sie von nun an gemeinsam durchs Leben gehen. Damit bestätigten sie zahlreiche Gerüchte, die ihnen schon nach den ersten, heißen Performances auf dem Parkett eine Turtelei unterstellt hatten. Kurz nach der Liebes-News waren sie jetzt auf einem Doppeldate unterwegs.

Auf den Social-Media-Kanälen der beiden ist zu sehen, dass sie sich auf einen Wanderausflug mit den Profitänzern Vica und Andrzej Cibis (33) begeben haben. Nun muss ihre Beziehung also ganz offenbar nicht nur in der Öffentlichkeit bestehen, sondern auch beim Aufeinandertreffen mit einem anderen Paar. Dass die vier ihren Trip in die Berge aber ganz offenbar mehr als genossen haben, zeigt ihr Strahlen auf einem gemeinsamen Selfie. Andrzej teilte auf seinem Instagram-Feed ein Foto und titelte dazu: "Was für ein toller Tag!"

Ein paar Herausforderungen hatten die Turteltauben beim Aufstieg aber dennoch zu meistern. "Als Bambi aka Christina und Luca meinten, wir müssen nur kurz den Berg hoch, hatten wir nicht erwartet, dass wir durch das Gebirge wandern und in einem Gletschersee baden werden", witzelte der TV-Star über den anstrengenden Weg. Am Ende seien der Ausblick und die traumhafte Kulisse aber alle Strapazen wert gewesen.

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft

Instagram / andrzejcibis Andrzej Cibis mit seiner Frau Victoria Kleinfelder in Neustadt im August 2019

Instagram / andrzejcibis Andrzej Cibis im Februar 2015



