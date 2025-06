So herausfordernd ist der Familienalltag für Andrzej Cibis

Die Let's Dance-Profis Andrzej Cibis (37) und Victoria Cibis haben im November 2023 erstmals Nachwuchs bekommen und genießen seitdem ihr Leben als Familie. Im Mittelpunkt steht ihr kleiner Sohn Adam, der das Paar vollkommen auf Trab hält. In einem Instagram-Beitrag gaben sie nun einen ehrlichen Einblick in ihren Familienalltag. "Das ständige Wechseln zwischen zwei Welten – Familie und Berufsleben – ist die tägliche Herausforderung, der wir uns immer wieder aufs Neue stellen. Es ist nicht immer einfach, manchmal möchte man sich in vier Teile teilen", schrieben sie.

Weiter berichteten die beiden, dass sie trotz der Strapazen und Verpflichtungen den Alltag mit Freude meistern. "Aber du stehst wieder auf und funktionierst mit wenig Schlaf, einer Menge Verpflichtungen, vollem Terminkalender und einer großen Menge Liebe im Herzen", schilderten sie. Besonders die Liebe und das strahlende Lächeln ihres Sohnes am Morgen scheinen den beiden jedoch all ihre Mühen wert zu sein. "Mama und Papa, ihr seid mein Ein und Alles, mein sicherer Hafen", beschrieben sie in ihrem Post die Gefühle, die Adams Blick in ihnen auslöst.

Andrzej und Victoria kennen sich seit einigen Jahren und sind nicht nur auf der Tanzfläche, sondern auch im Privatleben ein eingespieltes Team. Nachdem sie bereits gemeinsam in der erfolgreichen Show "Let's Dance" für Furore sorgten, schien die Geburt ihres Sohnes ein weiterer Meilenstein in ihrem Leben zu sein. Schon kurz nach der Entbindung teilten die beiden auf Instagram ihre große Freude mit ihren Fans. In einem emotionalen Clip zeigten die frischgebackenen Eltern, wie sie die winzigen Füße ihres Sohnes liebevoll halten. Damals schrieb Andrzej: "Worte können das nicht beschreiben." Ihre Follower waren begeistert von den Familiennews und überschütteten das Paar mit Glückwünschen.

Anzeige Anzeige

Instagram / andrzejcibis Andrzej Cibis und Victoria im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / andrzejcibis Andrzej Cibis und Victoria Kleinfelder mit ihrem Nachwuchs

Anzeige Anzeige