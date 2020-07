Schockmoment für Sarah Lombardi (27)! Die Freude bei der Musikerin ist eigentlich gerade richtig groß: Nachdem in den vergangenen Monaten zahlreiche Konzerte und Gigs aufgrund der aktuellen Gesundheitssituation abgesagt werden mussten, geht es langsam wieder richtig los. Bei Florian Silbereisens (38) Schlagershow im österreichischen Kitzbühel war auch die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin am Start. Doch kurz vor ihrem Auftritt sorgte Sarah mit einer Nachricht für Sorge bei den Fans: Sie hatte einen Unfall in der Dusche.

"Heute Morgen nach dem Sport ist mir in der Dusche der Duschkopf richtig gegen den Kopf geknallt, also gegen die Schläfe. Ich hoffe, das wird nicht blau", berichtete sie ihren Followern am Samstagabend in ihrer Instagram-Story. Der Wunsch, dass der Zwischenfall ohne weitere Folgen vonstattengegangen war, blieb allerdings unerfüllt, denn ein Update am nächsten Morgen machte klar: Die Begegnung mit der Duschbrause hat die 27-Jährige ein blaues Auge gekostet. "Ich hätte nie gedacht, dass es wirklich blau wird. Ich habe jetzt eine Salbe geholt und hoffe, dass es schnell wieder weggeht", meinte sie ebenfalls via Social Media.

Und der Unfall im Bad ist bei Weitem nicht die einzige Schrecksekunde für Sarah in den vergangenen Tagen. Erst im Urlaub mit Söhnchen Alessio (5) und ihrem Partner Julian Büscher (27) war sie nur knapp einem schlimmeren Unglück entgangen. Beim Baden in einer Bucht wurde sie von einer Welle mitgerissen. "Schatz, Achtung, Achtung, nicht schwimmen! Du kannst gegen Steine schwimmen, pass auf!", hörte man ihren Freund in einer Story schreien. Letztlich war aber alles gut ausgegangen.

ActionPress Sarah Lombardi, August 2019

Instagram / julbue Julian Büscher und Sarah Lombardi im Juli 2020 in Portugal

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi in Portugal



