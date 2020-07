Fand hier etwa der Hochzeitsempfang von Prinzessin Beatrice (31) statt? In der vergangenen Woche gaben sie und Edoardo Mapelli Mozzi (36) sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Royal Chapel of All Saints überraschend das Jawort. Bisher sind nur wenige Details zu der Feier bekannt – das könnte sich jetzt ändern: Sarah Ferguson (60), die Mutter der Braut, veröffentlichte ein Video, das zeigen soll, wie die Location des Empfangs ausgesehen hat!

Seit Kurzem lädt die Herzogin von York regelmäßig kleine YouTube-Clips hoch, in denen sie sich verkleidet und kurze Märchengeschichten vorliest, um Kinder während der Isolationszeit im Netz sinnvoll zu unterhalten. In dem neuesten Video steht jedoch etwas anderes im Vordergrund: Wie dem Magazin Hello! aufgefallen ist, könnte Sarah dieses Video in der Hochzeitslocation ihrer Tochter gedreht haben! Diese soll Berichten zufolge der Garten in der Royal Lodge im Great Windsor Park gewesen sein. Speziell der mit Leinenteppichen ausgelegte Fußboden und der große Catering-Kühlschrank im Hintergrund deuten auf eine feierliche Veranstaltung hin.

Bereits Anfang der Woche teilte die Ex-Frau von Prinz Andrew (60) ein Video, in dem man ein weitläufiges, weißes Zelt sieht – eben solche, wie man sie bei einer Hochzeit im Freien gebraucht. Das Festzelt von Prinzessin Beatrice soll laut britischen Medien im indischen Stil dekoriert gewesen sein. Außerdem soll es bei der Feier exquisite Cocktails und ein spezielles Catering gegeben haben.

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Prinzessin Beatrice und Sarah Ferguson, Mai 2017

Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson, Herzogin von York

Anzeige

ActionPress Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi im Juli 2020 in Windsor

Würdet ihr gerne mehr Details über die Hochzeit von Prinzessin Beatrice und Edoardo erfahren? Oh ja, unbedingt! Na ja, muss nicht sein. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de