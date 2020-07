Anna-Maria Zimmermann (31) schwebt im absoluten Elternglück! Im März gab die Schlagersängerin die süße News bekannt: Rund zwei Jahre nach der Geburt ihres ersten Kindes erwartete die 31-Jährige bereits einen weiteren Nachwuchs. Seither hielt sie ihre Community immer auf dem Laufenden – und verriet erst vor wenigen Tagen, einen Kaiserschnitt zu planen. Jetzt ist ihr zweites Baby sogar schon auf der Welt!

Die frohe Botschaft verkündet Anna-Maria mit einem entzückenden Schnappschuss in ihrer Instagram-Story: Auf dem Foto, das die Blondine im Krankenhausbett zeigt, blitzt ein klitzekleines Köpfchen auf ihrer Brust hervor. Dazu schreibt die frischgebackene Mama: "Jetzt bist du da und alles ist perfekt. Glücklich genießen wir nun unsere Kuschelzeit und melden uns die Tage" – da können sich ihre Fans offenbar also auf mehr Eindrücke freuen in Kürze!

Was weitere Details angeht, hält sich Anna-Maria bisher allerdings zurück: Noch ist weder bekannt, ob ihr Spross tatsächlich via Kaiserschnitt das Licht der Welt erblickt hat, noch das genaue Geburtsdatum. Auch über den Namen lässt sich momentan nur spekulieren.

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann mit ihrem Mann Christian und ihrem Sohn Matti

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann im Juni 2020

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann, Musikerin



