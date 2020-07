Diese einstige Teilnehmerin von Der Bachelor hat ihren Traumprinzen gefunden! Seit Sonntagabend dürften die Schmetterlinge im Bauch von Kattia Vides (32) noch mehr flattern als sonst, denn: Patrick Weilbach (33), der Freund der Ex-Kuppelshow-Kandidatin, ist endlich vor ihr auf die Knie gegangen. Promiflash wollte weitere Details wissen und fragte bei der frisch Verlobten direkt nach: Hatte die 32-Jährige denn mit einem Antrag gerechnet?

Im exklusiven Promiflash-Interview redete Kattia gar nicht um den heißen Brei herum: Sie habe sich tatsächlich schon länger einen Kniefall von ihrem Partner gewünscht! "Natürlich habe ich mich gefragt – so wie alle Frauen: 'Wann fragt er endlich? Wann ist es so weit?' Aber mit dieser Überraschung habe ich nicht gerechnet, das war für mich wirklich unerwartet", erklärte sie.

Als es endlich so weit war, konnte die Brünette ihr Glück kaum fassen: "Ich war sprachlos. Und das war wirklich sehr schön, ein sehr schönes Gefühl! Ich glaube, das ist einer der schönsten Momente, die ein Paar haben kann, weil in diesem Moment ist man so aufgeregt", fasste die Bald-Braut den magischen Moment zusammen. Übrigens fing mit der Verlobung das neue, romantische Kapitel in ihrem Leben erst an: Danach schipperten Patrick und sie in den Liebesurlaub.

