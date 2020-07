Kattia Vides (32) schwebt im absoluten Liebesglück! Bei ihrer Teilnahme in der Kuppelshow Der Bachelor ging die brünette Schönheit als Single-Dame nach Hause. Inzwischen hat die Beauty aber in Politiker Patrick Weilbach (33) ihren Mister Right gefunden. Im Dezember 2018 überraschte das Paar seine Community mit der Neuigkeit, sich ein eigenes Haus zu kaufen. Jetzt wagten die beiden sogar noch einen weiteren Schritt: Kattia und ihr Patrick haben sich verlobt!

Dabei kann Kattia ihr Glück offenbar selbst noch gar nicht fassen. "Das war ein sehr, sehr emotionaler Moment", erzählte sie ihren Followern stolz via Instagram. Dazu teilte sie einen Schnappschuss, der die TV-Bekanntheit in einem Meer voller Herz-Luftballons zeigt, kurz nachdem ihr Liebster ihr die Frage aller Fragen stellte. Freudestrahlend hält Kattia in den Armen ihres zukünftigen Ehemannes ihren Verlobungsring in die Kamera.

Dabei ließ auch Kattias Bald-Gatte der besondere Moment nicht völlig kalt: "Patrick war etwas nervös und hat gezittert", verriet die 32-Jährige und hatte den Antrag bereits kommen sehen. "Ich habe geschrien und habe ihn ganz oft geküsst, bevor er mich gefragt hat", erinnerte sie sich.

