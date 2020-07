Kattia Vides (32) darf sich über zahlreiche Glückwünsche im Netz freuen! Am Sonntag überraschten das ehemalige Bachelor-Girl und ihr Partner Patrick Weilbach (33) ihre Fans mit einer besonders erfreulichen Neuigkeit: Das Paar wagt den nächsten Schritt in seiner Beziehung und hat sich nun vor romantischer Kulisse verlobt. Zu diesem besonderen Meilenstein erreichten die zukünftigen Eheleute viele Gratulationen – darunter auch von einigen prominenten Anhängern!

Kattias ehemaliger Dschungelcamp-Mitstreiter David Friedrich (30) war einer der ersten, der dem Paar gratulierte: "Nur das Allerbeste euch", kommentierte der Musiker den Verlobungs-Post via Instagram. Dem können sich Bachelor in Paradise-Bekanntheit Rafi Rachek (30) und Sängerin Sarah Joelle Jahnel (31) mit ihren Glückwünschen nur anschließen. Für den einstigen Die Bachelorette-Teilnehmer Daniel Lott konnte es offenbar nicht schnell genug gehen: "Jaaa, endlich", äußerte sich der Hottie begeistert.

Und sogar Glückwünsche aus dem Ausland erreichten Kattia und ihren Verlobten. So schrieb Goodbye Deutschland-Bekanntheit Danni Büchner (42): "Ich freue mich so sehr für euch!" Und auch Viola Kraus (29) wünscht ihrer Ex-Bachelor-Kumpanin mit mehreren Herz-Emojis nur das Beste zur Verlobung: "So unglaublich toll. Ich freue mich so unendlich für euch!"

Instagram / _david.friedrich_ TV-Bekanntheit David Friedrich

Instagram / daniel_lott_ Daniel Lott, ehemaliger "Die Bachelorette"-Kandidat

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im April 2020



