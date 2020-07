Na, das ist aber mal ein Klunker! Vor einigen Stunden sorgte Kattia Vides (32) für eine Riesenüberraschung: Die ehemalige Bachelor-Kandidatin, die einst um das Herz von Rosenkavalier Sebastian Pannek (34) gekämpft hatte, ist verlobt. Ihr Partner Patrick Weilbach (33) hat ganz romantisch und in einem märchenhaften Ambiente um ihre Hand angehalten. Kurz nach der Verlobung präsentiert Kattia den Promiflash-Lesern nun ihren beachtlichen Verlobungsring.

Promiflash liegt ein Schnappschuss vor, der Kattias Klunker in voller Pracht zeigt. Stolz hält die Braut in spe das funkelnde Schmuckstück in die Kamera. Der traumhafte Ausblick im Hintergrund wird dabei prompt zur Nebensache. Das Paar gönnt sich nach dem Antrag nämlich aktuell eine kurze Auszeit und ist gemeinsam auf Island unterwegs.

Sie habe sich zwar gewünscht, dass ihr Liebster um ihre Hand anhält, dennoch habe sie im Vorfeld nichts geahnt. "Ich war sprachlos, und das war ein wirklich sehr schönes Gefühl. Ich glaube, das ist einer der schönsten Momente, den ein Paar haben kann", schwärmt Kattia im Promiflash-Interview.

Promiflash Verlobungsring von Kattia Vides

Instagram / kattiavides Kattia Vides und ihr Verlobter Patrick Weilbach, Juli 2020

Instagram / kattiavides Patrick Weilbach und Kattia Vides im Mai 2019



