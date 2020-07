Rebel Wilson (40) zeigt, wie sehr sie sich selbst liebt! Seit einigen Monaten hat die Schauspielerin ihren Extrakilos den Kampf angesagt. Seitdem hat der Pitch Perfect-Star schon jede Menge Gewicht verloren und hält seine Fans mit regelmäßigen Body-Pics über seine Figurtransformation auf dem Laufenden. Offenbar ändert sich aber nicht nur Rebels Köper, sondern auch ihre innere Einstellung zu sich selbst. Jetzt teilte sie ein Selfie von sich und machte sich selbst damit eine kleine Liebeserklärung!

"Du bist mein Sonnenschein", schrieb die 40-Jährige unter das Instagram-Foto, auf dem sie sich absolut strahlend präsentierte. Mit süßem Strohhut und schulterfreiem Bikini genoss die Stand-up-Komikerin sichtlich die warmen Sonnenstrahlen in ihrem Garten in Sydney auf ihrer Haut. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte die Australierin ein Body-Update, das den Filmstar erschlankt zeigt, nachdem sie laut Daily Mail 18 Kilogramm abgenommen hatte.

Auf Instagram erklärte die Drehbuchautorin das Jahr 2020 zu ihrem "Jahr der Gesundheit". Neben einem Ernährungsplan baut sie People zufolge auf bis zu sechs Trainingseinheiten in der Woche mit einem Personal Trainer, regelmäßige Spaziergänge und eine erhöhte Proteinzufuhr. Laut dem Newsportal soll die "How to be Single"-Darstellerin zuvor insbesondere bei emotionalem Stress zum Essen gegriffen haben.

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Juli 2020

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Juli 2020

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de