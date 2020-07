Alle Serienfans aufgepasst! Zum 72. Mal werden in diesem Jahr die Emmy Awards verliehen. Mit dieser Auszeichnung werden alljährlich herausragende Leistungen der Fernsehindustrie gewürdigt. 2020 findet das Großereignis, das von US-Moderator Jimmy Kimmel (52) moderiert wird, am 20. September statt – aufgrund der aktuellen Gesundheitslage aller Wahrscheinlichkeit nach als virtuelle Zeremonie. Ebenfalls via Online-Übertragung wurden nun die mit Spannung erwarteten Nominierungen bekannt gegeben!

Variety berichtet, dass der Streaminggigant Netflix die größten Chancen auf eine der begehrten Trophäen hat. Insgesamt 160 Mal sind Eigenproduktionen der VoD-Plattform nominiert worden – wesentlich öfter als von irgendeinem anderen TV-Sender oder Streaminganbieter. Eine der vielen Netflix-Serien, die einen Preis abräumen könnten, ist "Ozark", in der die Hollywoodgröße Jason Bateman (51) die Hauptrolle spielt. Zum dritten Mal in Folge ist auch The Crown als "Beste Dramaserie" nominiert. Die Schauspielerin Olivia Colman (46) hat zusätzlich sogar die Chance, in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie" einen Emmy zu gewinnen.

Aber auch der Privatsender HBO konnte sich einige Nominierungen sichern. Die besten Erfolgsaussichten hat die Serie "Succession" mit 18 Siegeschancen, die den Konkurrenten Netflix in der Drama-Kategorie einige Auszeichnungen kosten könnte. In der Comedy-Sparte dominiert hingegen die Amazon-Studios-Produktion "The Marvelous Mrs. Maisel" mit stolzen 20 Nennungen. Insgesamt die meisten Nominierungen für eine einzelne Produktion konnte HBOs "Watchmen" mit 26 verzeichnen.

Anzeige

Getty Images Olivia Colman bei den International Academy Of Television Arts & Sciences Emmy Awards in NYC 2014

Anzeige

Getty Images Jason Bateman bei den SAG Awards 2019

Anzeige

Instagram / rachelbrosnahan Rachel Brosnahan, bekannt aus "The Marvelous Mrs. Maisel"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de