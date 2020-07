Lena Meyer-Landrut (29) bricht mit dem Social-Media-Perfektionismus! Eigentlich sind soziale Netzwerke wie Instagram bekannt dafür, dass sich deren Nutzer von ihrer besten Seite zeigen. Sie teilen fasst ausschließlich Fotos und Videos, auf denen sie besonders gut aussehen oder sich gekonnt in Szene setzen. Lena hat aber offenbar keine Lust, sich ständig diesem Social-Media-Druck zu unterwerfen – darum veröffentlichte sie jetzt einige Clips, die im Vergleich zu ihren üblichen ganz schön schräg erscheinen!

Am Montag zeigte die Sängerin in einer Instagram-Story, wie sie für ein offenbar spontanes Fotoshooting frisiert wurde und erzählte dazu sichtlich angeheitert und etwas wirr: "Ein Content-Tag-Shooting, weil ich poste Fotos. Ich poste gerade keine Fotos, weil ich mache keine Sachen in der Öffentlichkeit... Deswegen poste ich gerade nichts." Jetzt hätten sie und ihr Team jedoch Lust gehabt, wieder zusammenzuarbeiten, obwohl "es keinen Grund gibt".

Gleich nachdem sie die Story ins Netz gestellt hatte, meldete sich die "Traffic Lights"-Interpretin offenbar voller Reue bei ihren Fans zurück und erklärte, dass sie das Bedürfnis habe, sich für ihre vorherigen Aufnahmen zu entschuldigen – doch auch das sah sie kurz darauf wieder ganz anders und kam zu der Erkenntnis: "Ach, aber normal und zu versuchen, perfekt auf Instagram zu sein, ist doch auch echt langweilig..."

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Instagram / lenameyerlandrut Sängerin Lena Meyer-Landrut, 2020

Getty Images Lena Meyer-Landrut auf der Berlinale, 2020



