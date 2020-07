Und damit wäre dieses Geheimnis gelüftet! Keine 24 Stunden ist es her, dass Anna-Maria Zimmermann (31) überglücklich preisgab, dass sie wieder Mama geworden ist. Viel ist über den Nachwuchs bislang nicht bekannt – nur, dass es ein Junge ist und er gesund und munter das Licht der Welt erblickt hat. Ob der Wonneproppen tatsächlich erst gestern geboren wurde oder sich doch schon eher auf den Weg gemacht hat, ist ebenfalls noch geheim. Doch immerhin gibt die Sängerin nun ein spannendes Detail bekannt – den Namen!

"Aus dem Bauch mitten ins Herz! Nun bist du endlich da und wir sind alle überglücklich. Genauso ungeduldig und neugierig wie deine Mama – deshalb wolltest du schon ein bisschen früher die Welt erblicken", beginnt Anna-Maria ihren emotionalen Post auf Instagram. Dazu teilt sie einen Schnappschuss, auf dem das kleine Füßchen ihres Sohnes zu sehen ist. Abschließend lüftet sie dann überraschend das Geheimnis um den Namen: "Wir passen für immer auf dich auf, Baby Sepp."

Nach Sohnemann Nummer eins, der auf den Namen Matti hört, ist mit Sepp das Zimmermann-Quartett also perfekt. Doch wie kommt der Name eigentlich bei den Fans an? Offenbar ziemlich gut, denn der Beitrag wird in nur wenigen Stunden über 7.000 Mal gelikt. Wie gefällt euch der Name? Stimmt in der Umfrage unter diesem Artikel ab.

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermanns Sohn Sepp

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann kurz nach der Geburt ihres zweiten Kindes

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann, Schlagerstar



