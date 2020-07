Waren ihre Partner nicht die Richtigen für sie? In der ersten Folge von "Paradise Hotel" mussten sich die Single-Damen für jeweils einen der Männer entscheiden: Luisa Krappmann wählte Andreas Heierth. Während Julia Jessica Karbownik anfangs ihr Glück mit Tobias Bente versuchte, ist sie mittlerweile mit Omar Al-Jarrah "liiert". Doch so richtig zufrieden wirken die zwei Frauen mit ihren jeweiligen Partnern noch nicht, weshalb sie diese nun kurzerhand tauschten!

Zunächst wirkte Luisa in der heutigen Folge von "Paradise Hotel" noch recht glücklich mit ihrem Andreas. Später merkten sie und alle anderen jedoch, dass ihr Auserwählter sich mit Julia offenbar besser versteht. "Wenn ich dich so anschaue, macht es halt Boom", meinte Andi zu seiner neuen Flamme – und das, obwohl er in der Nacht zuvor noch Luisas Rücken geküsst haben soll! Letztlich suchte das Küken der Runde das Gespräch mit dem Partner ihrer Konkurrentin. Omar und Luisa einigten sich darauf, einander nun auch näher kennenzulernen. "Jetzt müssen wir alle irgendwie umdenken", brachte die 18-Jährige es auf den Punkt.

Ob vielleicht auch Chelly und Chey gerne ihre Partner austauschen wollen? Die beiden Mädels bilden jeweils mit einem der Zwillingsbrüder Tuncay und Yücel ein Couple – der Funke will aber irgendwie bei beiden Paaren nicht so richtig überspringen. "Also Tuncay legt sich manchmal neben mich und ich denke nur so: 'Hallo, warum bist du so nah an mir?'", gestand Cheyenne. Es bleibt also spannend, was in der Flirt-Villa noch passieren wird.

Anzeige

TVNOW Julia und Andreas bei "Paradise Hotel"

Anzeige

Instagram/omar.aj55 Omar Al-Jarrah von "Paradise Hotel", Juni 2020

Anzeige

TVNOW / Frank J. Fastner Cheyenne Vong von "Paradise Hotel"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de