Könnte sich Julia Jessica Karbownik ihn an ihrer Seite vorstellen? In der zweiten Staffel von Paradise Hotel ist die ehemalige Bachelor-Kandidatin auf der Suche nach der großen Liebe. Nachdem sie zunächst Tobias Bente als Partner wählte, suchte sie anschließend das Gespräch mit Andreas Heierth. Zwischen den beiden scheint es sogar gewaltig zu funken. In der aktuellen Folge entschied sich dann Omar für die Blondine. Gegenüber Promiflash erzählt sie, welcher der Jungs ihr Typ ist.

Im Promiflash-Interview erklärt Julia, dass vor allem Andi ihren Männergeschmack treffen würde. "Das wird man auch mit der Zeit merken, wir haben uns super verstanden", verrät sie den Zuschauern bereits vorab. Nach wie vor würden sie sich gut miteinander verstehen. Mit ihrem ersten Couple Tobi habe die Chemie hingegen nicht richtig gestimmt. Er sei zwar ein netter Kerl, aber nicht die Art von Mann, die sie suchen würde.

Für das TV-Publikum bleibt es also weiterhin spannend. Immerhin hat Andi auch Sympathien für seine aktuelle Show-Partnerin Luisa Krappmann. Die 18-Jährige war von Andis Fremd-Flirt mit Julia nicht sonderlich begeistert und stellte ihn zur Rede. Schließlich bereute der 26-Jährige die Aktion: "Die Nummer ist richtig scheiße für mich jetzt. Ich hab mir ein richtiges Ei gelegt." Allerdings kam er mit einem blauen Auge davon, denn die Blondine entschied sich schließlich in der Paarzeremonie für ihn.

Instagram / juliajessicakar Julia Jessica Karbownik, "Paradise Hotel"-Kandidatin

Instagram / juliajessicakar Die "Paradise Hotel"-Kandidatin Julia Jessica Karbownik

TVNOW / Frank J. Fastner Tobias Bente von "Paradise Hotel"



