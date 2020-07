Bei Paradise Hotel werden die Krallen ausgefahren. In der vergangenen Woche ging das beliebte Datingformat in die zweite Runde und in der Folge musste bereits ein Kandidat das Paradies verlassen. Luisa Krappmann sollte sich zwischen Tobias Bente und Andreas Heierth entscheiden und wählte am Ende Andi. Bald schon könnten auch einige der Girls um ihren Platz in der Villa bangen – denn zwei neue Kandidatinnen ziehen in das TV-Domizil ein…

In der Vorschau zur nächsten Episode haben die Mädels einiges zu verkraften. Sie bekommen mit Evelina und Nikita Konkurrenz und ihnen wird ihr Platz an der Seite der Männer streitig gemacht. Davon sind sie alles andere als begeistert. "Hab ich gar kein Bock drauf. Ich hab Schiss", sagt beispielsweise Cheyenne Vong. Doch es kommt noch dicker: Die zwei neuen Ladys ziehen nicht nur in die Kuppel-WG ein, sie sollen sich auch gleich für einen Partner entscheiden – und somit zwei anderen flirtwilligen Teilnehmerinnen den Mann wegschnappen.

Die männlichen Kandidaten hingegen scheinen sich über die Neuankömmlinge zu freuen – vor allem, weil ihre aktuellen Couple-Partnerinnen dadurch mehr Einsatz zeigen müssen. "Jetzt müssen unsere Mädels um uns kämpfen" und "Jetzt sind wir mal die Könige", freuen sich David Zickert und Andi.

TVNOW Evelina und Nikita (links) begrüßen die "Paradise Hotel"-Kandidaten

TVNOW Evelina und Angela Finger Erben bei "Paradise Hotel"

TVNOW Szene aus "Paradise Hotel" Staffel zwei



