Hat Alessio Lombardi (5) das musikalische Talent seiner berühmten Eltern geerbt? Sowohl seine Mama Sarah (27) als auch sein Papa Pietro Lombardi (28) sind durch die Teilnahme an der Castingshow DSDS bekannt geworden – beide sind heute namhafte Größen in der Musikbranche. Kein Wunder also, dass ihr fünfjähriger Sohn den beiden fleißig nacheifert: In einem zauberhaften Clip versucht sich Alessio an einem Song seiner Mama!

Den süßen Moment teilte Sarah jetzt mit ihren Fans in ihrer Instagram-Story: Alessio sitzt auf einer Schaukel und schwingt fleißig vor sich hin – währenddessen trällert der kleine Mann fröhlich Sarahs aktuellen Hit "Te Amo Mi Amor". Zwar sitzen die Song-Zeilen bei ihm noch nicht ganz perfekt, doch bei den Textwacklern ist seine Mutter natürlich sofort zur Stelle und steigt in das Ständchen mit ein. Ihrem Lachen nach zu urteilen, macht Sarahs Mamaherz bei dem Duett mit ihrem Sohnemann ein paar glückliche Hüpfer.

Das ist natürlich nicht das erste Mal, dass seine Fans eine Kostprobe von Alessios Gesangsqualitäten bekommen haben: Vor allem Papa Pietro animiert seinen Mini-Me liebend gerne zum Singen. Zuletzt begeisterte das Vater-Sohn-Duo mit seiner Interpretation von "Kämpferherz".

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi

Instagram / sarellax3 Sarah und Alessio Lombardi

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit Alessio



