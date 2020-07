Wie steht Annemarie Eilfeld (30) zu ihrem Exit? Die Sängerin nahm an der TV-Show Kampf der Realitystars teil und musste bereits nach der zweiten Folge ihre Koffer packen. Neuzugang Melissa (24) hatte die Qual der Wahl und musste einen ihrer Mitstreiter nach Hause schicken – sie entschied sich letztendlich für die ehemalige DSDS-Kandidatin. Gegenüber Promiflash verrät Annemarie, wie es ihr nach dem Rauswurf geht.

Ihre Niederlage scheint die 30-Jährige ziemlich gut verkraftet zu haben. "Nachdem ich die Überraschung überwunden habe, war es voll okay für mich", erklärt sie im Promiflash-Interview. Man solle ja bekanntlicher Weise gehen, wenn es am schönsten ist. Und auch die Tatsache, dass sie nicht alleine die Heimreise antreten musste, schien ihr etwas Trost zu spenden. "Ich war ja auch in guter Gesellschaft mit Jürgen Milski (56)."

Doch welchem Kandidaten drückt Annemarie jetzt die Daumen? Die Musikerin hat gleich zwei Favoriten: Sam Dylan (29) und Georgina Fleur (30) – und das hat auch einen einfach Grund. "Sie spielen fair und sind ehrlich", betont sie. Die beiden seien zwar polarisierende Persönlichkeiten, sie habe den Ex-Prince Charming-Kandidat und die Beauty jedoch ins Herz geschlossen. Bei ihnen wisse man immer, woran man sei und das würde einen Realitystar ausmachen.

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld im Juni 2020

Getty Images Annemarie Eilfeld im Oktober 2018

Instagram / annemarie_eilfeld Die ehemalige DSDS-Kandidatin Annemarie Eilfeld



