Geht da etwa was zwischen Kate Merlan (33) und Momo Chahine (24)? Die beiden TV-Bekanntheiten nehmen aktuell an der neuen RTL2-Show Kampf der Realitystars teil und gehen dort ganz schön auf Flirtkurs. In der zweiten Folge sollten sich die beiden Promis nun für ein Spiel in Zweierteams zusammentun. Für Kate war dabei sofort klar, dass sie das nur mit dem ehemaligen DSDS-Kandidaten bestreiten möchte – was sie auch unmissverständlich zu verstehen gab!

Gleich nachdem die Spielregeln vorgelesen worden waren, suchte sich Jürgen Milski (56) zielstrebig Momo als seinen Teampartner aus. Dass der nicht gleich sagte, dass er sich nur zusammen mit Kate in den Wettkampf stürzen möchte, passte Letzterer so gar nicht: Sie blieb bei der Teamauswahl übrig, weshalb Fürstin Andrea von Sayn-Wittgenstein sich mit ihr zusammentun wollte – Kate erklärte jedoch sehr direkt: "Ja, aber ich würde gerne lieber mit Momo spielen. Aber wenn er sich den Stärksten nimmt..."

Auch in einem Einzelinterview machte die Rothaarige noch einmal klar, wie sehr sie Momos Verhalten stört: "Kannst du ja machen, ist ja deine Entscheidung, aber dann erwarte halt andere Dinge auch nicht mehr von mir." Um den Frieden zu wahren, entschied sich der Sänger dann aber doch gegen Jürgen und wechselte stattdessen an Kates Seite, die erleichtert zugab: "Ohne Scheiß, ich war so sauer. Das wäre ein richtig ekelhaft egoistischer Zug."

“Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand”: Ab 22. Juli immer Mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

Instagram / katemerlan TV-Sternchen Kate Merlan im Allgäu im Juni 2020

Instagram / momochahine Ex-DSDS-Kandidat Momo Chahine in Dortmund, 2020

RTL II Kate Merlan, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin



