Neues Baby-Update von Lena Gercke (32)! Die Laufstegschönheit und ihr Freund Dustin Schöne (35) sind Anfang Juli zum ersten Mal Eltern geworden: Ihre gemeinsame Tochter namens Zoe erblickte das Licht der Welt. Seitdem hält sich die frühere Germany's next Topmodel-Siegerin aus den sozialen Medien zurück und scheint wohl ihre Zeit mit ihrer kleinen Familie in vollen Zügen zu genießen. Doch jetzt gewährte das Model seinen Fans einen Einblick ins Leben einer frischgebackenen Mutter: Lena veröffentlichte eine süße Aufnahme von ihrer kleinen Zoe.

In ihrer Instagram-Story postete die 32-Jährige den niedlichen Schnappschuss von ihrer Tochter. Zoe ist in eine Kuscheldecke eingewickelt, doch ihr kleiner Fuß im Strampler, der aus der Decke herausschaut, ist definitiv der Blickfang des Bildes. "My everything" – zu Deutsch: "Mein Ein und Alles", schwärmte die Blondine von ihrem Baby.

Es ist schon fast eine Rarität, dass die frischgebackenen Eltern ihren Sprössling im Netz zeigen. Dustin hatte zuvor seine Fans mit einem coolen Foto des Vater-Tochter-Gespanns begeistert. Der Regisseur hatte ein Spiegelselfie gepostet, auf dem er Zoe in eine Babytrage vor sich geschnallt hatte. Von Lena gab es bisher nur einen Beitrag mit den zwei besonderen Menschen in ihrem Leben, zu dem sie "Familiensonntag" schrieb.

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne und Lena Gercke, Februar 2020

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne mit Tochter Zoe

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit Dustin Schöne und ihrer gemeinsamen Tochter Zoe



