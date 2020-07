Lili Paul-Roncalli (22) zeigt, was sie hat! Die Zirkusartistin wurde gerade erst zur Siegerin der 13. Staffel von Let's Dance gekürt. Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinató (39) begeisterte die brünette Beauty nicht nur mit ihrem Talent auf dem Parkett. Mit ihren sexy Outfits und ihrer schönen Ausstrahlung verzauberte Lili das gesamte Publikum. Mit diesem Bild dürfte sie einigen ihrer Fans jetzt erneut den Kopf verdrehen: Die 22-Jährige posiert in einem knappen Bikini.

Auf Instagram teilte die Österreicherin jetzt diesen heißen Schnappschuss, der ihrer Community kaum Raum für Fantasie lässt. Auf dem Bild posiert Lili in einem Pool, der Verlinkung nach auf Mallorca in Spanien. Dabei trägt sie einen superknappen Bikini, der ihre schlanke Figur in Szene setzt und ihre Bauchmuskeln offenbart. Mit einer Sonnenbrille auf der Nase strahlt sie in die Kamera und scheint die Sonne in ihrem sexy Outfit zu genießen. "Mir geht es super und bin topfit", kommentiert sie die Aufnahme.

Von diesem Anblick sind die knapp 150.000 Follower der Akrobatin mehr als begeistert. "Mega Bild", "Superschöne Lady" und "Du siehst umwerfend hübsch aus", lauten nur drei der zahlreichen Komplimente der User. Andere Abonnenten lassen etliche rote Herz-Emojis in der Kommentarspalte.

Instagram / lillypaul Lili Paul-Roncalli, "Let's Dance"-Siegerin 2020

Instagram / lillypaul Die "Let's Dance"-Siegerin 2020 Lili Paul-Roncalli

Instagram / lillypaul Lili Paul-Roncalli im August 2019



